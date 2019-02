VdK-Ortsverband wählt neuen Vorstand

Der VdK-Ortsverband Rentweinsdorf lädt für Sonntag, 10. März, zur Jahresversammlung ein. Beginn ist um 14 Uhr in der Kegelbahn in Rentweinsdorf. Auf der Tagesordnung stehen vor allem die Neuwahlen des Vorstands. Des Weiteren referiert Maria Watzka zu dem Thema "VdK-Lotsen und ihre wichtige Aufgabe", und die neue Kreisgeschäftsführerin Andrea Stühler-Holzheimer stellt sich vor. Ein gemütliches Beisammensein schließt sich an. Alle Interessierten sind willkommen, teilte der VdK mit. red