Marktrodach vor 17 Stunden

marktrodach.inFranken.de

VdK-Ortsverband wächst und ehrt langjährige Mitglieder

Der VdK-Ortsverband ehrte bei seiner Jahresabschlussveranstaltung im Saal der Mehrzweckhalle in Unterrodach sieben Mitglieder für langjährige Treue mit einer Ehrenurkunde sowie den Anstecknadeln in Go...