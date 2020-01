VdK-Ortsverband verabschiedete seinen Vorsitzenden

Ab dem 1. Januar 2020 kommt es zu Umstrukturierungen im Vorstand des Ortsverbands des VdK. Der Vorsitzende, Christoph J.G. Hetzel, schied aus persönlichen Gründen zum Jahresende 2019 aus und übergab den Vorsitz des Ortsverbands an die stellvertretende Vorsitzende, Ingrid Dütsch.

In seiner letzten Vorstandssitzung erläuterte Hetzel die Situation des Ortsverbands: Mit rund 400 Mitgliedern zählt er zu den größten und mitgliederstärksten Vereinen im Ort. Der VdK vermittele seinen Mitgliedern in Breitengüßbach qualifizierte Sozialrechtsberatung durch kompetente Fachleute in der Kreisgeschäftsstelle in Bamberg und setze sich im Kleinen für eine konsequente Interessenvertretung gegenüber der Politik ein. Der Ortsverband sieht sich als Teil einer starken Gemeinschaft. Er trete aktiv für eine gerechte Sozialpolitik ein.

Auch ist er in politischen Arbeitsgruppen und Gremien vertreten, führt Gespräche mit Politikern und legt Forderungen zu sozialpolitischen Themen in der Kommunalpolitik vor. Der Ortsverband organisiert gemeinsame Aktivitäten, Ausflüge und Kurzreisen, lädt zur Muttertags- oder Weihnachtsfeier ein. Darüber hinaus engagieren sich viele Mitglieder im Ort aktiv und kümmern sich um ältere, alleinstehende, kranke oder benachteiligte Menschen. Auch nach der Umbesetzung im Ortsvorstand sei die Kontinuität der Betreuung der Mitglieder gewährleistet, hieß es. red