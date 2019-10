Der VdK-Ortsverband veranstaltet am Samstag, 12.Oktober, eine Fahrt nach Feuerthal in die Schoppentenne Kuchenbrod. Abfahrt ist um 17.30 Uhr an der Bushaltestelle Mitte. Der Zustieg ist entlang der Fahrtstrecke möglich. Der Bus hat einen behindertengerechten Zustieg. Anmeldungen nimmt Annemarie Dorn, Tel.: 09749/1005, an. Der Ortsverband übernimmt die Buskosten. sek