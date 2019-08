VdK-Ortsverband unternimmt Ausflug

Der VdK-Ortsverband Oberleichtersbach bietet Mitgliedern, Angehörigen und Freunden am 15. September einen Tagesausflug nach Königsberg in den Haßbergen an. Es gibt eine Stadtführung, Mittag- sowie Abendessen. Anmeldungen bis 2. September an Reinhold Vornwald, Tel.: 09741/3538 und Roland Rienecker, Tel.: 09741/ 4474. Abfahrt ist in Oberleichtersbach um 8 Uhr (Rathaus), in Unterleichtersbach an der Linde (Bott) um 8.05 Uhr, in Breitenbach (Alte Schule) um 8.10 Uhr und in Mitgenfeld (Kriegerdenkmal) um 8.15 Uhr. sek