VdK-Ortsverband trifft sich im Pfarrheim

Der Höchstadter VdK lädt zu einem geselligen Nachmittag am Donnerstag, 10. Oktober, um 14 Uhr im katholischen Pfarrheim in Höchstadt ein. Zu Gast ist Herbert Fiederling mit einem Vortrag zum Thema "Johann Baptist Ritter von Spix - Zoologe und Brasilienforscher". Hierzu sind alle Mitglieder sowie Interessierte willkommen. Der Ortsverband informiert weiter, dass für die Weinfahrt am Samstag, 26. Oktober, zum Zeiler Käppele und nach Sand am Main noch Anmeldungen möglich sind. Ansprechpartner sind Marga Schorr (Telefon 09193/2789) und Franz Rabl (Telefon 09193/2495). Abfahrtszeiten sind: 12 Uhr Höchstadt, ehemaliger Bahnhof; 12.05 Uhr Höchstadt, Schillerplatz; 12.10 Uhr Höchstadt, Am Grasigen Weg; 12.15 Uhr Etzelskirchen. red