VdK-Ortsverband lädt zum Faschingstanz ein

Der VdK-Ortsverband Höchstadt veranstaltet am Sonntag, 17. Februar, einen Faschingstanz im Gasthaus Hennemann in Sambach. Um Anmeldung bis Donnerstag, 7. Februar, bei Marga Schorr (Telefon 09193/2789) wird gebeten. Abfahrtszeiten in Höchstadt sind um 14.15 Uhr an der Haltestelle ehemaliger Bahnhof, um 14.20 Uhr am Schillerplatz, um 14.25 Uhr Am Grasigen Weg und um 14.30 Uhr in Etzelskirchen. red