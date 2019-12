VdK-Ortsverband Kirchlauter feierte

Der VdK-Ortsverband "Stachelberg" hat seine Weihnachtsfeier im Gasthaus "Wilder Kaiser" in Kirchlauter veranstaltet. Vorsitzender An dreas Krebs las eine Weihnachtsgeschichte, Rentenberaterin Rosl Pflaum aus Eltmann trug ein Gedicht vor. Franz Rödelmaier aus Neubrunn unterstützte die beiden musikalisch auf seinem Akkordeon mit bekannten Weihnachtsliedern.Wie Vorstand Krebs informierte, soll im nächsten Jahr eine Demonstrationsveranstaltung zum Thema Rente in München stattfinden. Der VdK wird Busse einsetzten; nähere Informationen werden rechtzeitig bekanntgegeben, wie es bei der Feier hieß. str