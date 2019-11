VdK-Ortsverband geht auf Tagesausflug

Der VdK-Ortsverband Bad Bocklet unternimmt am Freitag, 15. November eine Fahrt nach Stettbach zum Spanferkelessen. Anschließend fahren die Teilnehmer weiter nach Marktsteinach zur Likörprobe. Abfahrt ist um 12 Uhr in der Ortsmitte. Anmeldungen sind an Siegbert Holzheimer unter Tel.: 09708/412 zu richten. sek