VdK-Ortsverband Frensdorf hat gewählt

Zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen begrüßte die Kreis- und Ortsvorsitzende Erika Jäger die anwesenden Mitglieder und Gäste des VdK-Ortsverbandes Frensdorf. In ihrem Jahresrückblick erwähnte sie vor allem die durchgeführten Veranstaltungen, zum Beispiel den Besuch der Luisenburg-Festspiele, die Herbstfahrt nach Coburg, den Jahresgottesdienst an Allerheiligen und die Adventsfeier. Dem Ortsverband Frensdorf gehören aktuell 366 Mitglieder an. Erika Jäger bedankte sich beim gesamten Vorstand für das große Engagement. Ihr besonderer Dank galt den Sammlern für die Sammelaktion "Helft Wunden heilen", die auch 2018 wieder ein gutes Ergebnis einbringen konnten. Bürgermeister Jakobus Kötzner dankte ebenfalls dem Vorstand und besonders dem Besuchsdienst und den Sammlern für ihr Engagement, denn es sei wichtig, die sozial schwachen, alten und kranken Menschen zu unterstützen.

Erika Jäger bestätigte die ordnungsgemäße Kassenführung des Kassiers Günter Krapp, der krankheitshalber nicht zur Jahreshauptversammlung kommen konnte. Die Entlastung des Vorstandes wurde somit erteilt.

Einstimmig, ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen, wurden folgende Mitglieder in den neuen Vorstand des VdK-Ortsverbandes Frensdorf mit Reundorf und Pettstadt gewählt: Erste Ortsvorsitzende bleibt Erika Jäger, zu ihrem Stellvertreter wählten die Mitglieder Harald Büchner, Schriftführerin ist Gerti Schmaus, Kassier Günter Krapp. Zu Betreuern berufen wurden Barbara Bräunig, Hildegund Müller, Sofie Fösel sowie Jürgen Ulke. Beisitzer sind Bärbel Abwandner, Christine Schley und Ernestine Windfelder.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden Ehrungen ausgesprochen und Urkunde und VdK-Ehrennadel überreicht. Betty Bräunig wurde für ihre 20-jährige ehrenamtliche Mitarbeit im VdK Ortsverband, vor allem im Betreuerbereich, geehrt. red