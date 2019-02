VdK-Ortsverband fährt zum Mode markt

Der VdK-Ortsverband Zahlbach-Stangenroth unternimmt am Donnerstag, 28. Februar, eine Fahrt zum Modemarkt Adler in Haibach. Abfahrt ist um 7.30 Uhr an der Kirche in Burkardroth und danach an der Tankstelle in Zahlbach. Es sind noch einige Plätze frei. Wer mitfahren möchte, meldet sich bei Marliese Kirchner (Tel.: 09734/435). sek