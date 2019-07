Der VdK-Ortsverband Untersteinach-Guttenberg fährt am Sonntag, 8. September, nach Dresden. Auf dem Programm stehen eine Stadtrundfahrt mit Reiseleiter und ein Aufenthalt im Schloss Pillnitz. Die Abendeinkehr erfolgt im Raum Hof. Es sind noch zehn Plätze frei. Abfahrt ist um 6.45 Uhr in Guttenberg und um 7 Uhr an der alten Post in Untersteinach. Anmeldungen nimmt Heinz Burges, Telefon 09225/468, entgegen. red