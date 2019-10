LKR Erlangen-Höchstadt vor 16 Stunden

VdK-Ortsverband bittet um Spenden

Auch in diesem Jahr beteiligt sich der VdK-Ortsverband Höchstadt an der landesweiten Sammlung "Helft Wunden heilen". Ehrenamtliche Sammler sind noch bis Sonntag, 17. November, in der Stadt Höchstadt u...