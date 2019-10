Die VdK-Ortverbände im Kreisverband Haßberge halten am Freitag, 8. November, ihren Stammtisch ab. Die Ehrenamtlichen des VdK-Kreisverbands Haßberge tauschen sich dabei aus. Beginn ist um 18 Uhr in der Brauereigaststätte Göller in Zeil. Anmeldung ist nicht erforderlich. red