VdK organisiert Betreuungsfahrt

Der VdK-Ortsverband im Bereich der VG Euerdorf bietet für seine Mitglieder und Gäste am Samstag, 27.Juli, eine Betreuungsfahrt nach Rüdesheim an. Nach dem Mittagessen und einem Stadtbummel, startet ein Schiff zur Burgenrundfahrt. Die Rückfahrt ist für etwa 18 Uhr geplant. Die Abholung beginnt um 7.30 Uhr in Aura/Festhalle, weiter geht es um 7.40 Uhr in Euerdorf/Mützel, um 7.50 Uhr in Sulzthal/Spielplatz, um 8 Uhr in Wirmsthal/Bushaltestelle und um 8.10 Uhr in Ramsthal/Schulbushaltestelle. Anmeldungen sind bis spätestens Freitag, 19. Juli, erforderlich bei Erika Vierheilig Tel.: 09704/7830 und Peter Schneider Tel.: 09704/601 565. sek