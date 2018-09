VdK organisiert Ausflugsfahrt

Der VdK Ortsverband Katzenbach/Lauter/ Oehrberg/Waldfenster veranstaltet am Samstag, 15. September, für seine Mitglieder und deren Partner eine Fahrt nach Ebrach und Traustadt.

In Ebrach besteht die Möglichkeit zur Begehung des Baumwipfelpfades und zur Kaffeepause. Danach fährt man weiter nach Traustadt zum Landgasthof "Antoni" zum Spanferkelessen. Abfahrtszeit in Waldfenster ist um 12 Uhr, in Lauter um 12.10 Uhr, in Katzenbach 12.15 Uhr und in Oehrberg 12.20 Uhr. Für Rückfragen oder weitere Informationen steht Peter Wehner, Tel: 09734/1253 oder 0176/527 577 09 zur Verfügung. sek