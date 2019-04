VdK-Monatswanderung wird verschoben

Die für Samstag, 6. April, geplante VdK-Monatswanderung wird auf 13. April verschoben. Sie startet um 13 Uhr am ehemaligen Seniorenheim der Maiacher Stiftung, Nordgauer Straße 1. Festes Schuhwerk, Wanderstöcke, eine kleine Brotzeit und ein Getränk sind empfehlenswert. Unterwegs besteht eine Einkehrmöglichkeit. Für die VdK-Tagesfahrt nach Bayreuth am Samstag, 18. Mai, mit Führung im Botanischen Garten der Universität sowie Besuch des Neuen Schlosses und des Wilhelminischen Rokokotheaters sind noch einige Plätze frei. Anmeldungen sind bei der VdK-Vorsitzenden per E-Mail an faber.monika1@gmx.de oder unter Telefon 09571/5127 möglich. Bei beiden Veranstaltungen sind auch Nichtmitglieder willkommen. red