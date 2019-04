VdK-Monatswanderung startet am Altenheim

Die für den Samstag, 13. April, geplante VdK-Monatswanderung startet diesmal nicht am Schützenplatz, sondern am ehemaligen Seniorenheim der Maiacherstiftung, Nordgauer Straße 1, und zwar um 13 Uhr. Für die VdK-Tagesfahrt nach Bayreuth am Samstag, 18. Mai, sind noch einige Plätze zur Verfügung. Anmeldungen hierfür sind bei der VdK-Vorsitzenden unter faber.monika1@gmx.de oder Telefon 09571/5127 möglich. Bei dieser Tagesfahrt wie auch bei der Monatswanderung sind alle Interessierten willkommen. red