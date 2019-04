Der Sozialverband VdK, Kreisverband Kronach, führt ein neues Beratungsangebot ein. Ergänzend zur Sozialrechtsberatung durch das Hauptamt bietet der VdK Kronach für Ratsuchende den ehrenamtlichen VdK-Lotsen- Dienst an.

Der VdK-Lotse ist Ansprechpartner für Mitglieder und Nichtmitglieder in sozialen Belangen und Fragen ohne rechtliche Relevanz. Menschen, die plötzlich in Not geraten, wissen sich manchmal nicht mehr zu helfen. Vor lauter Sorgen oder Trauer fehlt ihnen die Orientierung. Günter Bauer, VdK-Lotse, kümmert sich um solche Menschen, hört sich die Sorgen der Menschen an, vermittelt Kontakte zu Selbsthilfegruppen oder anderen Anlaufstellen. In einem vertraulichen Gespräch möchte er Probleme klären und Hilfestellung für die Alltagsbewältigung geben.

Kreisgeschäftsführer Anja Schmidt und Kreisvorsitzender Heinz Hausmann freuen sich über das neue Angebot, mit welchem die Sozialrechtsberater des Kreisverbandes entlastet werden sollen.

Die Terminvereinbarung ist über den VdK-Kreisverband Kronach, Am Flügelbahnhof 5a, unter der Telefonnummer 09261/2291 möglich. red