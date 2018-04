VdK lädt zur Wanderung

Auch im April bietet der VdK-OV-Lichtenfels für seine Mitglieder und Interessenten wieder Aktivitäten an. So findet die VdK-Monatswanderung am heutigen Samstag, 7. April, statt. Die Wanderer treffen sich um 13 Uhr am Schützenplatz in Lichtenfels. Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet. Gäste sind willkommen. Auch beim nächsten VdK-Treff am Mittwoch, 18. April, im Gasthof "Wallachei" sind Gäste willkommen. Die Veranstaltung unter dem Motto "Mit Musik und Gesang in den Frühling" mit Andreas Kerner startet ab 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen. red