LKR Erlangen-Höchstadt 30.09.2019

VdK lädt zum Sprechtag

Der nächste Sprechtag des VdK-Kreisverbandes Erlangen-Höchstadt findet am Montag, 7. Oktober, von 8 bis 12 Uhr im Kommunbrauhaus (barrierefrei) in der Oberen Brauhausgasse 7 in Höchstadt statt. red