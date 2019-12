VdK lädt zum Sprechtag nach Höchstadt

Der nächste Sprechtag des VdK-Kreisverbandes Erlangen-Höchstadt ist für Montag, 16. Dezember, von 8 bis 12 Uhr im Kommunbrauhaus (barrierefrei) in der Oberen Brauhausgasse 7 in Höchstadt angesetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass für die Außensprechtage in Höchstadt eine Anmeldung unter Telefon 09131/7191580 erforderlich ist. red