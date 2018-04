VdK lädt zum Kaffeenachmittag

Ein Kaffeenachmittag des VdK-Ortsverbandes Burkheim findet am

Mittwoch, 18. April, um 14 Uhr im Landgasthof Fiedler in Burkheim statt. Kreisfrauenbeauftragte Martina Buhr wird über Neuigkeiten aus dem

Sozialverband berichten. Alle Bürger sind dazu eingeladen. Im Zeichen des Muttertags steht die Kaffeerunde am 16. Mai. bkl