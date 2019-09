VdK-Kreisverband sucht Mitstreiter

Zu einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 23. September, um 18.30 Uhr im Schützenhaus in Großheirath, Itzstraße 3, laden der VdK-Ortsverband Untersiemau zusammen mit dem VdK-Kreisverband Coburg alle Interessenten ein. Ortsvorsitzender Jürgen Peschel und die Kreisverbandsvorsitzende Susann Biedefeld wollen dabei über die Arbeit des Sozialverbandes informieren und Mitglieder und Bürger zur aktiven Mitarbeit ermutigen. Der VdK sieht sich als sozialpolitische Interessenvertretung für alle Bürger, er will soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit verwirklichen und damit dem Gemeinwohl dienen. Im Ortsverband Untersiemau haben sich Mitglieder auch aus Großheirath, dem Itzgrund und darüber hinaus zusammengeschlossen. Zur Planung bittet der Ortsverband um eine kurze Rückmeldung bei Barbara Degner, Telefon 09569/490, oder Jürgen Peschel, Telefon 0172/8867358 oder per Mail an juergen.peschel@outlook.de, bis zum 20. September. red