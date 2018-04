VdK-Kreisverband feiert sich am Freitag selbst

Der VdK Kreisverband Kronach blickt auf 70 Jahre zurück. Der VdK-Kreisverband feiert am kommenden Freitag, 13. April, ab 17.30 Uhr im Schützenhaus Kronach sein 70. Jubiläum. Als Festrednerin wurde die Parlamentarische Staatssekretärin a. D., Ulrike Mascher, München, Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland und Landesvorsitzende des Sozialverbandes VdK Bayern, gewonnen. Über die Zusage dieses hohen Besuches freut sich der VdK Kreisverband und insbesondere Kreisvorsitzender Heinz Hausmann.

Die Festveranstaltung wird vom Brauchtumsverein Alt Kronach mit der Musik- und Gesangsgruppe der Kronicher Maala umrahmt. Im Jahr 1946 wurde in München der Sozialverband VdK gegründet. Im Jahr darauf erfolgte in schwierigster Zeit die Gründung des Kreisverbandes Kronach. Die Städte in Deutschland lagen in Schutt und Asche. Millionen Menschen sind geflüchtet beziehungsweise wurden vertrieben. Die Not war unbeschreiblich. Im Landkreis Kronach lebten damals 80 000 Menschen. 17 000 waren Flüchtlinge beziehungsweise Heimatvertriebene. Die amerikanischen Militärbehörden hatten in Bayern das Sagen. Am 29. November 1946 wurde die Genehmigung zur Gründung des Sozialverbandes VdK nach schwierigen Verhandlungen erteilt.

Heute ist die Selbsthilfeorganisation für Kriegsopfer ein moderner und sogar Deutschlands größter Sozialverband geworden. Auf diese großartige Entwicklung dürfen auch die Frauen und Männer stolz sein, die als Gründungsmitglieder das 70-jährige Bestehen mitfeiern können. Mit mehr als 1,8 Millionen Mitgliedern, davon über 670 000 in Bayern, gilt der Sozialverband VdK heute als "soziale Macht" in Deutschland. Der VdK lädt herzlich ein. eh