VdK ist seit 70 Jahren segensreich in Gundelsheim tätig

Der VdK Gundelsheim feierte sein 70-jähriges Bestehen.

27 Gründungsmitglieder wählten Fritz Bechmann als Ersten Vorsitzenden, unterstützt wurde er von Gottfried Stiller, Friedrich Strohmer, Georg Fleischmann und Baptist Dütsch. Seit 1994 führt Emma Motschenbacher mit vollem Engagement den Ortsverein, der 255 Mitglieder hat.

Auf der 70-Jahrfeier mit vielen Ehrengästen konnte Motschenbacher langjährige Mitglieder ehren. Für zehn Jahre Mitgliedschaft Christa Neukam und Gerd Christa, für 25 Jahre Elfriede Hohenadl-Bogner, Peter Burgis und Ingrid Eichelsdörfer, für 40 Jahre Annelore Nüßlein; ausgezeichnet wurde außerdem für zehn Jahre Ehrenamt Renate Chudoba.

Im Anschluss an diverse Grußworte gab es köstliche hausgebackene Torten und Kuchen, welche der Bürgermeister gestiftet hatte. Bei Kaffee und Kuchen wurden so manche Erinnerungen wach und es fehlte Gästen und Mitgliedern nicht an Gesprächsstoff. Anna Rosa Reh