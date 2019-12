VdK ist im Kampf gegen die Altersarmut

Der VdK Ortsverband Lautergrund hat bei seiner Weihnachtsfeier im Landgasthof Sommer etliche Mitglieder langjährige Treue geht.

Die Kreisvorsitzende, Susann Biedefeld, wies darauf hin, dass sich die Sozialverbände SoVD und VdK intensiv um ihre Mitglieder kümmerten. Auf der einen Seite sah sie das als positiv an, auf der anderen Seite betonte sie, dass sie sich für Deutschland schäme: "Deutschland ist ein sehr reiches Land, in dem die Wirtschaft boomt. Jedoch nimmt hier die Altersarmut enorm zu." Landrat Sebastian Straubel (CSU/Landvolk) hob die enorme Bedeutung des Engagements der VdK-Mitglieder hervor: "Solche Menschen brauchen wir, die sich ehrenamtlich engagieren." Straubel wies auf die Ehrenamtskarte hin, die jeder Ehrenamtliche erhalten könne. Sie biete ihren Besitzern einiges an Vorteilen wie Ersparnisse beim Einkauf. Der Landrat hob auch den Punkt der Barrierefreiheit hervor. So sei es der Initiative des VdK zu danken, dass beispielsweise der Zugang zum Lautertaler Rathaus erleichtert worden sei.

Jede Menge Jubilare

Lautertals Bürgermeister Karl Kolb (ÜPW) sprach seinen Dank und Respekt den älteren Personen gegenüber aus: "Ohne Eure Lebensleistung hätten wir den Wohlstand nicht, würden so nicht da stehen." Barbara Hölzel betonte als Vertreterin des Schwesterverbandes SoVD, dass das heutige Rentensystem aus einer Zeit stamme, die für die heutige Rentenentwicklung nicht mehr geeignet sei.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft gingen an: Werner Meyer (60 Jahre), Thomas Forkel (40 Jahre), Monika Bonewitz, Klaus Höhne, Christa Lorenz (alle 30 Jahre), Wolfgang Jungmann, Dieter Kendziora, Irmgard Scheibenberger (alle 25 Jahre), Hans-Peter Adlung, Thilo Altmann, Anna Bauer, Norbert Dehler, Sieglinde Flaßhoff, Ulrike Geißler, Christiane Hofmann, Roland Kaiser, Andreas Kirchner, Renate Kratschmann, Willi Kretschmar, Robert Mesch, Eveline Rau, Ulrich Rüdenburg, Waltraud Rüdenburg, Angelika Scheidig, Carmen Tetsch, Erika Weber, Martin Weber, Brigitte Zapf, Karin Zimmermann (alle 10 Jahre). Edwin Meißinger