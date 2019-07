VdK-Infotag am Marienplatz kam gut an

Eine hohe Resonanz hatte der Informationstag des VdK-Kreisverbandes Kronach zum diesjährigen Motto: "#Rente für alle". Hierzu waren am Marienplatz in Kronach ein neuer Info-Stand des Sozialverbandes mit zahlreichen Prospekten sowie anderen Werbematerialien angeboten. Kreisgeschäftsführerin Anja Schmidt und Sozialrechtsberaterin Christina Brandau konnten dabei auch auf Fragen beziehungsweise Anliegen von Besuchern Hinweise geben. Genaueres kann jedoch nur in der Kreisgeschäftsstelle geregelt werden. red