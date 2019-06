Der VdK-Kreisverband ist im Rahmen seiner Aktionswoche am Freitag, 28. Juni, von 10 bis etwa 16 Uhr mit einem Informationsstand in der Fußgängerzone vor dem Alten Rathaus vertreten. Die Passanten werden über die Rechtsgebiete informiert, in denen der VdK berät und vertreten kann. sek