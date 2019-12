VdK informiert über Patientenverfügung

Einen Vortrag zum Thema "Patientenverfügung" wird der ehemalige Chefarzt Hans-Joachim Laugwitz beim VdK-Treff im Adelsdorfer Tennisheim am Donnerstag, 5. Dezember, um 15 Uhr halten. Er betreut nach wie vor für den Hospizverein Höchstadt die Palliativstation am Kreiskrankenhaus und kennt sich bestens mit dem Thema aus. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr mit Kaffeetrinken, ab 15 Uhr folgt der Vortrag. Die Weihnachtsfeier des VdK Adelsdorf findet am Samstag, 7. Dezember, ab 11.30 Uhr im Gasthaus Vasold in Willersdorf statt. red