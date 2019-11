VdK Haßfurt sucht Ehrenamtliche

Kürzlich fand im Pfarrheim in Haßfurt eine Veranstaltung des VdK-Ortsverbandes statt. VdK-Bezirksgeschäftsführer Carsten Vetter referierte dabei zum Thema "Was macht der VdK eigentlich?". Über 80 Bürger hatten sich dazu eingefunden und quittierten den Vortrag mit viel Applaus, wie der Sozialverband mitteilte. Zuvor hatten die Anwesenden einen Tätigkeitsbericht aus der VdK-Kreisgeschäftsstelle durch Kreisgeschäftsführerin Andrea Stühler-Holzheimer erhalten. Die Geschäftsstelle wird nach wie vor von Ratsuchenden stark frequentiert. So haben hier in diesem Jahr bereits mehr als 5000 Menschen Beratungen erhalten. Der VdK-Ortsverband Haßfurt mit seinen über 1000 Mitgliedern ist derzeit auf der Suche nach Ehrenamtlichen. Interessierte sollen sich nach den Angaben des Verbandes in der Kreisgeschäftsstelle melden, Telefon 09521/5602. red