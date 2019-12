VdK Gößweinstein ehrt Mitglieder und ruft zu Spenden auf

"Von dieser großen Anzahl der Teilnehmer an unserer Nikolausfeier bin ich sehr freudig überrascht", zeigte sich der Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Gößweinstein, Georg Lang, überwältigt. 70 Mitglieder und Interessierte waren der Einladung des Sozialverbands gefolgt, so dass zu Beginn der Veranstaltung das Platzangebot im Saalbau Hofmann in Kleingesee erst einmal vergrößert werden musste.

Bei der Feier gab es auch Ehrungen für langjährige VdK-Treue. So wurde Richard Brendel nicht nur für 25-jährige Mitgliedschaft, sondern auch für 25 Jahre ehrenamtlichen Dienst im VdK ausgezeichnet. Georg Lang hob hierbei neben seiner Mitarbeit im Vorstand des Ortsverbands auch Brendels Verdienste als Sammler für die Aktion "Helft Wunden heilen" hervor.

Auch Josef Hümmer erhielt die Urkunde und Treuenadel für 25-jährige Mitgliedschaft. Wie Lang betonte, sei man auch auf Spenden für ältere und hilfsbedürftige Menschen angewiesen. Wer spenden möchte, kann seine Spende auf das VdK-Konto bei der Sparkasse Forchheim, IBAN DE59 7635 1040 0006 6137 62, überweisen. Auch kleine Spenden helfen. Thomas Weichert