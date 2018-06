VdK-Geschäftsstelle gab Einblicke

Schwerpunkt Sozialrecht



Mit einem Tag der offenen Tür wollte der VdK-Kreisverband Lichtenfels den Bürgern einen Einblick in die Arbeit des VdK geben und darauf hinweisen, dass die Mitarbeiter der VdK-Kreisgeschäftsstelle (Telefon 09571/2554) in der Viktor-von-Scheffel-Straße 27 Ansprechpartner bei allen Problemen und Rechtsfragen rund um Rente, Behinderung oder Pflege sind. Die Sozialrechtsberaterin Lisa Lüttig und die weiteren Mitarbeiterinnen Renate Römmelt, Carmen Beck und Simone Großmann standen für Fragen der Besucher bereitwillig zur Verfügung.Die Interessenten erfuhren, dass die VdK-Geschäftsstelle die VdK-Mitglieder vor allem in allen Fragen des Sozialrechts berät und sie nötigenfalls vor Behörden und Sozialgerichten vertritt. Dies beinhaltet unter anderem die Rechtsgebiete Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Krankenversicherung, Arbeitsförderung , Unfallversicherung, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, Schwerbehindertenrecht , soziales Entschädigungsrecht und Opferentschädigungsgesetz.