VdK Frensdorf steht 361 Mitgliedern zur Seite

Zur Jahreshauptversammlung mit Ehrungen begrüßte die Kreis- und Ortsvorsitzende Erika Jäger im Saal der Gastwirtschaft Schmaus. Rechtsanwalt Franz-Josef Schick referierte dabei über die Themen Erben und Vererben, was mit großem Interesse aufgenommen wurde.

Über das Thema "Kultur" sprach Pfarrer Wolfgang Schmidt in seinem Grußwort. Er dankte den Mitgliedern des Ortsverbandes für die geleistete Arbeit am Mitmenschen. Nach ihrem Rückblick gab Erika Jäger, die für dieses Jahr im Ortsverband geplanten Veranstaltungen bekannt. Dem Ortsverbandes Frensdorf gehören zurzeit 361 Mitglieder an. Die Betreuer des Ortsverbandes Frensdorf mit Reundorf und Pettstadt gratulierten im vergangenen Jahr zu 68 Geburtstage und drei Ehejubiläen. Es wurden auch 18 Kranke von ihnen besucht. Ein besonderer Dank galt den Sammlern für die Sammelaktion "Helft Wunden heilen" , die auch im Jahr 2017 wieder ein sehr gutes Ergebnis einbringen konnten.

Über die neuen personellen Veränderungen in der Kreisgeschäftsstelle in Bamberg informiert Erika Jäger als Kreisvorsitzende die Mitglieder. Der Geschäftsführer Fritz Koch ging Ende 2017 in den Ruhestand, für ihn wurde Uta Holzschuh als Geschäftsführerin eingestellt.

Im Ortsverband Frensdorf sind 2018 25 Mitglieder für langjährige Zugehörigkeit im VdK zu ehren, davon waren acht Jubilare in die Jahreshauptversammlung gekommen. Erika Jäger nahm zusammen mit Pfarrer Wolfgang Schmidt die Ehrung vor und übergab ihnen eine Urkunde mit der VdK-Ehrennadel. Geehrt wurden für zehn Jahre: Monika Büchner, Harald Büchner, Hildegund Müller, Arthur Richter; für 25 Jahre: Jürgen Meißel und Manfred Wicht; für 30 Jahre: Wolfgang Ritzkowski und Otto Sailmann. red