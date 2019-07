VdK fordert bessere Rente

Der VdK Haßberge hat in Haßfurt den Aktionstag "Rente für alle" veranstaltet.

Zahlreiche Interessierte informierten sich in der VdK-Geschäftsstelle und an einem Informationsstand über das Thema "Rente", wie der Sozialverband mitteilte. Der VdK setzt sich nach eigenen Angaben für eine gerechte gesetzliche Rente ein. Das deutsche Rentensystem müsse für die Zukunft fit gemacht werden. Das einstige Versprechen, dass man von der gesetzlichen Rente anständig leben kann, scheine nicht mehr zu gelten, meint der VdK. Alte und junge Menschen bräuchten eine gute Absicherung durch die gesetzliche Rente. Der Sozialverband fordert eine höhere Besteuerung von hohen Einkommen und Vermögen. Auch sollten alle Erwerbstätigen (Politiker, Beamte, Selbstständige) in die gesetzliche Rente einbezogen werden. In der Kreisgeschäftsstelle in Haßfurt liegen Postkarten zur Unterschrift "für eine bessere Rente" bereit. Jeder, der diese Aktion unterstützen möchte, kann dort laut VdK eine Unterschrift leisten. red