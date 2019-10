VdK Forchheim bittet um Spenden

Der Sozialverband VdK bittet die Bevölkerung von Freitag, 18. Oktober, bis Sonntag, 17. November, wieder um Unterstützung für notleidende und bedürftige Menschen. Jede noch so kleine Spende für die VdK-Sammlung "Helft Wunden heilen" hilft dabei, arme Senioren, Familien mit Kindern mit Behinderung sowie kranke und pflegebedürftige Menschen zu unterstützen, damit sie ihr Schicksal besser meistern können. Auch in Forchheim werden Ehrenamtliche des VdK Spenden an den Haustüren sammeln. Diese weisen sich durch einen Sammlerausweis aus. red