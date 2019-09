VdK feiert mit Senioren

Zum Kreisseniorentag im Rahmen der 50. Neundorfer Zeltkirchweih laden der VdK-Kreisverband Coburg und der VdK-Ortsverband Gemünda am heutigen Montag um 14 Uhr ins Festzelt in den Weitramsdorfer Ortsteil Neundorf ein. Für Unterhaltung mit Blasmusik sorgt die Blaskapelle Neundorf. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Als Ehrengäste sind auch in diesem Jahr viele Kommunalpolitiker, darunter Landrat Sebastian Straubel, aber auch Abgeordnete der Region sowie befreundete Sozialverbände aus Stadt und Landkreis Coburg eingeladen. Besonders erfreut ist der VdK-Kreisverband über die bereits vorliegende Zusage einer großen Delegation aus dem befreundeten VdK-Kreisverband Gotha. An alle Mitglieder und auch alle interessierten Bürger aus Stadt und Landkreis Coburg ergeht Einladung. red