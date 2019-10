Sein 70-jähriges Bestehen feiert am morgigen Freitag der VdK-Ortsverband Ludwigschorgast. Der Festakt beginnt um 19.30 Uhr in der FC-Turnhalle. Hauptrednerin ist die stellvertretende VdK-Kreisvorsitzende Ruth Kadatz. An diesem Abend werden auch langjährige und verdiente Mitglieder geehrt. Die Feier wird vom Bläserquartett des Musikvereins Ludwigschorgast umrahmt. Einlass ist um 18 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. red