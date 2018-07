VdK-Fahrt nach Jena wird verschoben

red



Die Tagesfahrt am 12. Juli zur Firma Zeis in Jena muss aus innerbetrieblichen Gründen verschoben werden. Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Für die Tagesfahrt am Donnerstag, 26. Juli, nach Hirschaid zur Papierfabrik Veit und nach Oberhohenried zum "Höreder Beck" sind noch ein paar Plätze frei. Anmeldungen bei Martina Buhr, Telefon 09547/1397. Am Samstag, 7. Juli, findet die gemeinsame Großveranstaltung des VdK-Kreisverbandes Lichtenfels mit dem VdK-Kreisverband Kronach statt. Es findet eine Podiumsdiskussion mit Politikern und Vertretern des VdK zur Landtagswahl im Herbst statt. Beginn ist um 9.30 Uhr im Kronacher Schützenhaus.