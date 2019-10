VdK-Fahrt führte ins schöne Südtirol

27 VdK-Mitglieder aus Zeil und Umgebung verbrachten erlebnisreiche Tage unter der Leitung von Waltraud Wirth in Südtirol. Terenten im Pustertal war das Ziel des Ausfluges. Die Gruppe unternahm Stadtbesichtigungen in Bruneck und Brixen. Dort imponierte der prächtige Dom. Am nächsten Tag ging es auf die große Tour quer durch die Dolomiten. Die vielen Kehren und steilen Passstraßen verlangten viel Geschick vom Busfahrer. Die Ausflügler wurden belohnt mit einer herrlichen Gebirgslandschaft. Ein Törggelen am Abend mit Livemusik war ein harmonischer Tagesabschluss. Ein Muss war der Besuch in der Stadt Meran mit ihren verwinkelten Gassen und vielen Geschäften. So manches Reisemitbringsel wurde dort erstanden. Den Tagesabschluss bildete ein Besuch am Kalterer See. Die Gegend ist vor allem für ihren Wein bekannt - und damit kennen sich die Zeiler aus. red