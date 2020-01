VdK fährt zur Kundgebung

Der VdK-Ortsverband Riedenberg informiert zur Teilnahme an der Kampagne "Rente für alle", die mit Kundgebung in München am

Samstag, 28. März, stattfindet. Damit die Teilnahme mit Abfahrt in Riedenberg vorbereitet werden kann, ist eine Anmeldung bis Samstag, 25. Januar, erforderlich. Ansprechpartner sind die Vorstandsmitglieder des Ortsverbandes. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 09749/1500 in Riedenberg oder direkt in Bad Kissingen unter Tel.: 0971/2359. sek