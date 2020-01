VdK fährt zur Großdemo

Die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder prägte die Jahresabschlussfeier des VdK-Ortsverbands Schwarzach/Schmeilsdorf im Johannishaus. Seit 40 Jahren engagiert sich Hermann Pfaffenberger schon im Sozialverband, 25 Jahre sind Kerstin Pistor, Günther Baumann und Michael Weith dabei. Vor zehn Jahren waren Adelheid Förtsch, Anneliese Rottmann, Angelika Weith, Robert Frank, Rainer Haselbacher und Wilhelm Türk eingetreten. Auch den Mitarbeitern Sigrid Schneider (zehn Jahre) und Berthold Schmidt (fünf) wurde gedankt.

Die Ehrungen nahmen im Namen des Bezirks und des Kreises Brigitte Kellner, Irmtraud Ackermann und Marc Benker vor.

Ortsvorsitzender Dieter Seuß dankte der Marktgemeinde Mainleus, die schon viele Barrieren abgebaut habe. Den aktuellen Mitgliederstand bezifferte er auf 189 Personen. Der Vorsitzende lud für den 28. März zur Teilnahme an der VdK-Großdemonstration unter dem Thema "Rente für alle!" in der Münchner Innenstadt ein. Der Kreisverband werde einen Bus einsetzen, kündigte er an.

Waldemar Will erinnerte mit vielen Dias an Geburtstage,Veranstaltungen, die Osterbrunnenfahrt und die Wanderung nach Himmelkron.

"Wir helfen im VdK denen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen", sagte stellvertretender Kreisvorsitzender Marc Benker. "Zukunft braucht Menschlichkeit. Es ist gut zu wissen, dass es den VdK-Sozialverband gibt", lobte Gemeinderat Steffen Hühnlein. K.-P. Wulf