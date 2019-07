VdK fährt zum Wilden Kaiser

Der VdK-Kreisverband unternimmt vom 3. bis 6. Oktober eine Reise zum Musikherbst am Wilden Kaiser. Im beheizten und mit Holzfußböden ausgelegten Festzelt treten an drei Abenden die Künstler Roland Kaiser, Hansi Hinterseer, Maite Kelly, Andy Borg, Semino Rossi, DJ Ötzi und Marc Pircher auf. Eine Fahrt mit einer Bergbahn im Raum Kitzbüheler Alpen zum Frühschoppen mit Musik am Berg und der Besuch des Bauernmarktes in Ellmau stehen auch auf dem Programm. Die Unterbringung erfolgt in einem Hotel im Raum Ellmau. Zustiege sind möglich in Marktzeuln, Redwitz, Hochstadt, Trieb, Michelau, Lichtenfels, Bad Staffelstein und Ebensfeld. Auch Nichtmitglieder können teilnehmen. Programme liegen in der VdK-Kreisgeschäftsstelle Lichtenfels und im Rathaus Redwitz aus. Anmeldungen bei Dieter Werthmann unter Telefon 09574/653575 möglich. red