Burkardroth 31.10.2019

VdK fährt nach München

Der VdK-Ortsverband Zahlbach/Stangenroth unternimmt am Mittwoch, 13. November, eine Fahrt zum Landtag in München. Busabfahrt ist um 6.45 Uhr am Marktplatz in Burkardroth. Dies ist die einzige Zustiegs...