VdK fährt in den Frankenwald

In den Frankenwald führt ein Tagesausflug des VdK-Ortsverbands Altenkunstadt am Freitag, 20. September. In Lauenstein besichtigen die Teilnehmer die Konfiserie, in Ludwigsstadt werfen sie einen Blick in die Wela-Suppenküche mit Verkostung. Geplant ist ein Abstecher in das zweifache "Golddorf" Steinbach an der Haide mit einem einzigartigen Garten als Dorfplatz. Eine Abendeinkehr rundet den Frankenwaldausflug ab. Abfahrt ist um 9 Uhr an der Raiffeisenbank (Gerbergasse). Anmeldungen nimmt ab sofort Norbert Kerling unter der Telefonnummer 09572/9327 entgegen. bkl