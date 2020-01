VdK erhält 7500 Euro

Die Interessengemeinschaft (IG) Stockheim blickt am Freitag auf eine erneut erfolgreiche Adventsfensteraktion 2019 zurück. Stattliche 7500 Euro werden an den VdK-Ortsverband Stockheim-Neukenroth als finanzielle Hilfe für chronisch Kranke und schwerstkranke Menschen gehen.

Zum neunten Mal wurde dieses Sozialprojekt zugunsten von chronisch kranken Menschen im Gemeindebereich Stockheim durchgeführt. IG- Sprecher Rainer Engelhardt konnte im Landgasthof Detsch in Haig das stolze Spendenergebnis verkünden.

An den 24 Adventsabenden wurde jeweils eine Spendenbox aufgestellt, in die die am Adventsfenster zusammengekommenen Bürger eine kleine Spende gaben. Hierbei kamen 4593,40 Euro zusammen. Ein für diese sozialen Zwecke eingerichtetes Spendenkonto bei der Gemeinde Stockheim erbrachte weitere 2432,60 Euro, wobei hier auch einige Spender anonym bleiben möchten. Eine größere Spende von 1500 Euro kommt von GSD Software Rebhan in Neukenroth. Die Spenden ergaben zusammen einen Betrag von 7026 Euro. Die Spendensumme wurde von der IG der Geschäftsleute Stockheim um 474 Euro auf 7500 Euro aufgerundet.

Schon zum neunten Male konnte diese erfolgreiche Aktion stattfinden. Engelhardt dankte allen 25 Adventsfensterpaten, die sich zur Ausschmückung eines Adventsfensters an ihrem Haus oder Geschäft bereit erklärten. Man will damit die Leute zur gemütlichen Unterhaltung für eine Stunde an jedem Adventsabend zusammenbringen. Immerhin machen pro Abend circa 30 bis 40 Personen von diesem Angebot bei einem Glas Glühwein Gebrauch.

Bei Beginn dieser Aktion im Jahre 2011 konnte man nicht ahnen, wie erfolgreich das Projekt würde. "Nun sind wir in einer Spirale ohne Ende", sagte der Sprecher schmunzelnd. Er dankte im Namen der IG allen Adventsfensterpaten, Mitgestaltern und Helfern und auch Bürgermeister Rainer Detsch für die Unterstützung. Vor allem die Fensterpaten erweisen sich jedes Jahr aufs Neue mit guten Ideen und Kreativität bei der Gestaltung der Adventsfenster und kreieren schmuckvolle Adventsfenster.

In feierlicher Pose wanderten die Vorstände, Bürgermeister Rainer Detsch, sowie einige Fensterpaten von Burggrub nach Haig. Während dieser schönen Fackelwanderung wurden symbolisch für alle Adventsfenster vier Adventsfenster in einer kleinen Feier geschlossen und die Saison 2019 offiziell mit der Spendenübergabe abgeschlossen.

Auf eine Novität konnte Engelhardt verweisen, dass man in diesem Jahr nämlich 25 statt 24 Adventsfensterpaten hatte. Er hob dabei hervor, dass in Haig die Besonderheit bestehe, dass am Anwesen des Friseursalons von Marita Heinisch gleich 16 Hauseigentümer aus der St.-Anna-Straße und vom Kienberg gemeinsam ein Adventsfenster schmückten, welches von einer mit Lichtergirlanden beleuchteten Kutsche umrahmt wurde. Dieses herrlich im Nachthimmel leuchtende "Fenster" wurde als letztes geschlossen, bevor es in den Landgasthof Detsch ging.

Oliver Kraus, einer der Protagonisten und Organisatoren, die schon im Juli mit ihrer Arbeit beginnen, ist zugleich Fotograf der IG und war bei allen Veranstaltungen anwesend war. Er konnte wieder für die Fensterpaten einen wunderbaren Adventskalender mit schönen Erinnerungsfotos zusammenstellen und überreichte diesen jedem Paten. Diese wecke inzwischen weltweites Interesse. So habe er über 21 000 Klicks auf der Facebook-Seite der IG Stockheim registrieren können, und dies von Interessenten aus verschiedenen Länder der Erde.

Stockheims Bürgermeister Rainer Detsch sprach Dank und Glückwünsche an die IG für diesen großartigen Erfolg aus. Der Erfolg zeige auch den guten Zusammenhalt in der Gemeinde Stockheim, schließlich engagieren sich alle Beteiligten ehrenamtlich an dieser großartigen Aktion. eh