VdK ehrt Werner Meyer

Es war für Werner Meyer in Lautertal eine große Überraschung: VdK-Kreisvorsitzende MdL a.D. Susann Biedefeld, die VdK-Ortsverbandsvorsitzende Eveline Rau und Christa Lorenz aus dem Ortsverband Lautergrund zeichneten ihn für seine langjährige Mitgliedschaft aus. Werner Meyer ist seit 60 Jahren Mitglied im VdK-Ortsverband Lautergrund und führte den Verband bei großer Akzeptanz und vollem Vertrauen seiner Mitglieder 45 Jahre lang als Vorsitzender. Bereits vor Jahren würdigte der VdK-Ortsverband Lautergrund Meyers herausragendes Engagement und ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden. Jetzt kam für ihn völlig überraschend die hohe Auszeichnung mit der goldenen Ehrennadel für 60 Jahre treue VdK-Mitgliedschaft.

Mit großer Dankbarkeit sprach Werner Meyer über seine Frau Margarete. Sie habe ihn während der gesamten Zeit der Mitgliedschaft begleitet und sei ihm in all den Jahren stets Halt und Stütze gewesen.

In der heutigen Zeit werde es immer schwieriger, Ehrenämter zu besetzen, heißt es in der Pressemitteilung des VdK. Werner Meyer habe gezeigt, dass man neben allen Verpflichtungen des Alltags über so viele Jahre hinweg ein Ehrenamt ausführen kann. Entscheidend seien das Interesse am Ehrenamt und ein großes Maß an Verantwortungsbewusstsein der Gesellschaft gegenüber. "Beides hat Werner Meyer in hohem Maße bewiesen", stellte Biedefeld fest. red