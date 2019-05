VdK ehrt Mitglieder

Auch in diesem Jahr veranstaltet der VdK Seebachgrund im Rahmen der Muttertagsfeier seine Hauptversammlung, in der die Ehrung von langjährigen Mitgliedern der Höhepunkt ist. Der Treff am Samstag, 4. Mai, findet wieder in der Großenseebacher Mehrzweckhalle ab 12 Uhr statt. Gestartet wird auch diesmal wieder mit einem gemeinsamen Mittagessen. red