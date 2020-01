VdK Ebermannstadt hat starken Zulauf

Die Wertschätzung für die Arbeit des VdK und Ehrungen standen bei der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Ebermannstadt im Vordergrund. Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) lag es sehr am Herzen, der Ortsvorsitzenden Bärbel Stief mit ihrem Team für deren vielseitige Hilfe für ihre Mitmenschen zu danken. Sie erinnerte u. a. daran, dass jeder im Leben Momente erfährt, wo er auf Hilfe angewiesen ist und dass es gut zu wissen ist, den VdK hierfür vor Ort zu haben. Beindruckt war sie zudem von dem Programm, das der VdK dieses Jahr wieder auf die Beine stellt.

Die Erfolge des VdK im Kampf um soziale Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit, seien es Fortschritte bei der Barrierefreiheit, beim Pflegestärkungsgesetz und der Rente für alle, unterstrich Kreisvorsitzender Anton Hammer. Er freute sich auch über den bei der Herbstsammlung erzielten Erfolg (38 000 Euro im Kreisverband Forchheim). Die Wertschätzung des VdK sieht er durch den hohen Mitgliederzuwachs bestätigt. Der VdK treffe den Nerv der Bevölkerung. Je mehr Mitglieder es gebe, umso weniger komme die Politik am VdK vorbei. "Wer einen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit beitragen will, muss bei uns Mitglied werden", so Hammer. Er rief zudem auf, zahlreich an der Großdemonstration "Rente für alle" am 28. März in München teilzunehmen.

Landrat Hermann Ulm freute sich über den großen Zulauf zum VdK, was er auch darauf zurückführt, dass der Sozialverband erkennt, was an Beratung notwendig ist. Aufgrund der Komplexität werde es immer schwieriger für den Einzelnen, sich in rechtlichen Fragen zurechtzufinden. Jeder fünfte Landkreisbürger sei über 65 Jahre alt und brauche Beratung zu Rente, Pflege oder Ähnliches. Ulm zeigte sich zwar erfreut, dass Einrichtungen in der ambulanten Pflege, Tagespflege und betreutes Wohnen zunehmen, um möglichst lange Zeit zu Hause verbringen zu können, bedauerte aber, dass die stationären Pflegeplätze abgebaut werden und dann fehlen. Ulm hält es deshalb für erforderlich, die Kreis-, aber auch insbesondere die große Politik auf diese Entwicklung hinzuweisen.

Oft noch keine Barrierefreiheit

Barrierefreiheit sei mittlerweile ein selbstverständliches Ziel, in der Realität aber oft noch nicht vorhanden. Die Verwaltungsgebäude des Landkreises seien mittlerweile entsprechend umgebaut. Derzeit versuche man in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, möglichst den Umbau der Bushaltestellen voranzutreiben, baulich ein nicht immer leichtes Unterfangen, aber wenn man nichts vorantreibe, gehe auch nichts.

Eine Satzungsänderung machte es erforderlich, die bisher durch die Vorstandschaft bestimmbare Funktion des Kassierers durch Wahl zu besetzen. Übereinstimmend sprachen sich die Mitglieder per Akklamation für die schon seit Januar 2019 erfolgreich amtierende Erna Hack aus. Hack, gelernte Bilanzbuchhalterin, hat die Kasse fest im Griff und überzeugte mit einem positiven Kassenbericht.

Bedauerlicherweise waren neun Vereinsjubilare verhindert, ihre Ehrung persönlich entgegenzunehmen. 25 Jahre beim VdK sind Frieda und Elfriede Hartmuth sowie Rainer Koch, Johann Karl, Ludwig Rohner, Gerlinde Seybert und Marga Feiermann, 30 Jahre Michael Krug und Herbert Lahner. Umso mehr freute sich Helga Kuplich-Schramm über ihre Urkunde und den Blumengruß anlässlich ihrer 30-jährigen Mitgliedschaft. Kuplich-Schramm - vielen als ehemalige Chefin von Consolare und auch als langjährige Notfallseelsorgerin bei Feuerwehreinsätzen bekannt - brachte die Leistungen des VdK aus eigenen Erfahrungen auf den Punkt. Sie hob auch hervor, wie oft sie in ihrer früheren Tätigkeiten den VdK als Anlaufstelle in der Not weiterempfahl.

Anschließend ehrte die Vorsitzende - wie bei Kuplich-Schramm assistiert von Anton Hammer - Adolf Götz für seine 40-jährige Treue zum VdK. Bärbel Stief erinnerte sich zudem gerne an die Zeit, als seine beiden zwischenzeitlich verstorbenen Brüder Benno und Franz, dem VdK die Treue hielten, Letzterer war Kriegsversehrter und lange Zeit Zweiter Vorsitzender des Ortsverbandes.

Bärbel Stief konnte in ihrem Jahresrückblick auch für Ebermannstadt bravouröse Mitgliederzunahmen verzeichnen, und zwar zählt der Ortsverband nach 58 Neueintritten im Jahre 2019 nun 666 Mitglieder. Sie äußerte ihren Stolz über die mit Frauenpower erbrachten Leistungen, vergaß jedoch nicht, dem einzigen männlichen Unterstützer Erwin Kemmerth für seine Internetbetreuung und Fotoserien zu danken. Lebhaft und stimmungsvoll blickte sie auf das Jahr 2019 zurück. Sie hob noch einmal den Mut von Renate Köferlein hervor, auf Burg Rabenstein mit dem großen Adler auf dem Arm für ein Foto zu posieren.