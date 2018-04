VdK Dreuschendorf ehrt seine treuesten Mitglieder

Der Ortsverband Dreuschendorf des Sozialverbandes VdK lud zu seiner Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus ein.

In seinem Rückblick als Kassier bezifferte Michael Bickel die Anzahl der Mitglieder des Ortsverbandes Dreuschendorf auf 115 und bedankte sich für die lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den jeweiligen Verantwortlichen. Er erinnerte an die Veranstaltungen des vergangenen Jahres (Jahreshauptversammlung, Weinfest, Weihnachtsfeier) und erwähnte die unterschiedlichen Aktivitäten, beispielsweise die Besuche des Vorstands bei den Mitgliedern an runden Geburtstagen, bei Jubiläen oder bei Krankheit und die Sammelaktion Helft-Wunden-Heilen (HWH).

Kreisvorsitzende Erika Jäger gab sie einen Überblick über die aktuelle Situation des VdK. Sie benannte eine ganze Reihe von beachtenswerten Terminen im Jahr 2018. So plane der Kreisverband Bamberg eine Podiumsdiskussion zur bayerischen Landtagswahl mit Kandidaten der Parteien des Wahlkreises am 23. Juni in Bamberg. Im Juli gibt es eine Busfahrt der Ortsverbände zu den Luisenburg-Festspielen bei Wunsiedel. Am 22. September findet in Bamberg der Kreisverbandstag mit Neuwahlen statt. Die Vorsitzende berichtete von Änderungen bei den hauptamtlichen Mitarbeitern in der Kreis-Geschäftsstelle und von beeindruckenden Mitgliederzahlen auf den unterschiedlichen Ebenen (Kreisverband Bamberg 17 226, Landesverband Bayern 662 878, Deutschland mehr als 1,8 Millionen).

Jäger hielt ein leidenschaftliches Plädoyer für den Sozialverband VdK mit seinen vielfältigen Aufgaben, Zielen und Forderungen an die Politik. Sie beschrieb ihn als größte soziale Bürgerbewegung in Bayern und Deutschland mit Engagement für Menschen mit Behinderung, für chronisch Kranke, Erwerbsgeminderte, Pflegebedürftige und Pflegende, Armutsgefährdete und Grundsicherungsempfänger sowie Arbeitnehmer und Familien. Der VdK besitze eine herausragende Durchsetzungskraft, insbesondere im Schwerbehindertenrecht, gesetzlichen Rentenrecht und bei der Beratung zur Pflegeversicherung. Die Grundforderungen würden demzufolge lauten: Die Rente muss zum Leben reichen, Gesundheit und Pflege müssen bezahlbar sein, Behinderung darf kein Nachteil sein, Armut muss in allen Altersgruppen bekämpft werden.

Es folgte die Neuwahl des gesamten Vorstandes. Zuvor wurde die Entlastung der noch amtierenden Vorsstandsmitglieder einstimmig angenommen. Die vorgeschlagenen Damen und Herren wurden - bei jeweils einer Enthaltung - einstimmig gewählt. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender Reinhold Kraus, stellv. Vorsitzender Heinz Dummert, Schriftführer Martin Kraus, Kassier Hans Gebhardt, Frauenbetreuerin Monika Linz, stellv. Frauenbetreuerin Marga Dörfler, Beisitzer Georg Brehm, Beisitzer Bruno Kalb und Andreas Saam.

Der letzte wesentliche Punkt der Tagesordnung war die Ehrung für mehrjährige Mitgliedschaft. Für zehn Jahre VdK wurden Bruno Kalb, Martin Mages und Anita Saffer mit Urkunde und Abzeichen geehrt, die ihnen von Erika Jäger und Heinz Dummert überreicht wurden. Erika Brütting erhielt für ihre 25-jährige Mitgliedschaft Urkunde und Abzeichen. Für zehn Jahre geehrt wurden: Konrad Dachwald, Maria Dachwald, Claudia Frey, Willy Glöckner, Elisabeth Kalb und Wolfgang Loskarn, für 30 Jahre: Werner Kresser und Katharina Schick.

Hans Gebhardt